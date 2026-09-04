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Мадрид готує нову партію ракет Patriot для України

Мадрид готує нову партію ракет Patriot для України

Іспанія збільшить постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Мадрид продовжить допомагати українським військовим захищати небо, зокрема від російських балістичних атак.

Іспанія вже тривалий час передає Україні необхідні боєприпаси для ППО і має намір продовжувати цю підтримку, заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Позицію Мадрида іспанський міністр також підтвердив під час зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Сторони обговорили подальше посилення української протиповітряної оборони, зокрема збільшення обсягів постачання ракет.

Іспанія також підтвердила участь у новій Коаліції оборони України, співзасновником якої країна стала наприкінці серпня. Її мета — посилення оборонних спроможностей України та координація військової підтримки.

Окрім передачі ракет для Patriot, Іспанія допомагає з підготовкою українських військових фахівців. Іспанські військовослужбовці навчають українських техніків, які працюють із системами протиповітряної оборони.

Водночас Мадрид займається і модернізацією власного парку Patriot та поповненням запасів боєприпасів. Нещодавно Іспанія уклала контракт на 1,7 млрд доларів із американською компанією Raytheon. У межах угоди планується модернізація наявних комплексів Patriot. Частину компонентів для цих систем виробляють безпосередньо в Іспанії, зокрема компанія Sener.

Таким чином, Мадрид одночасно підтримує українську ППО та інвестує у посилення власних оборонних можливостей.

Як повідомляло раніше ForUa, кілька країн взяли на себе зобов'язання надати Україні засоби ППО.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ІспаніяракетиPatriotппо
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