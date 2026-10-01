В Україні 3 жовтня мінлива хмарність, без опадів

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°; температура вдень 14-19° тепла

По території Київщини та м.Києва 3 жовтня мінлива хмарність. Без опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла. У Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.