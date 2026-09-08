На КПП в Умані посилили контроль через приїзд паломників

В Умані посилили заходи безпеки через приїзд паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана. На в’їздах до району, де проживають паломники, діє контрольно-пропускний режим, а вулиці патрулюють піші та автомобільні екіпажі. До забезпечення порядку залучили також ізраїльських поліцейських, повідомили в Національній поліції України.

В Умані сформували зведений загін, до якого увійшли оперативники, слідчі, патрульні, поліцейські діалогу, бійці підрозділу особливого призначення, кінологи та вибухотехніки. До охорони також залучили рятувальників ДСНС, військовослужбовців Національної гвардії та представників інших служб.

На в’їздах до району проживання паломників працюють контрольно-пропускні групи. Правоохоронці перевіряють людей і транспорт, зокрема за допомогою сканерів для огляду багажу. Також функціонують стаціонарні пости та пункт візової підтримки, а кількість слідчо-оперативних груп збільшили.

До охорони порядку долучилася і поліція Ізраїлю. Ізраїльські поліцейські перебуватимуть в Умані до завершення святкування.

Загалом цього року очікують приїзд до 40 тисяч хасидів.