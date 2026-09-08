У Кремлі встановили новий дедлайн для повної окупації Донбаса — Паліса

Російське політичне керівництво визначило новий термін, до якого окупаційні війська мають встановити повний контроль над Донецькою областю. Водночас російські військові вважають цей дедлайн нереалістичним і просять більше часу.

Кремль поставив військам завдання повністю окупувати Донецьку область до кінця 2026 року. Водночас російські військові пропонують перенести цей термін на 31 березня 2027 року, заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Він зазначив, що російські плани та причини їх невиконання обговорювалися під час зустрічі українського керівництва зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. У зустрічі також брали участь керівник Офісу президента, головнокомандувач ЗСУ, начальник ГУР Міноборони та командувач Повітряних сил.

Окремо під час зустрічі обговорили російські повітряні атаки та застосування окупантами реактивних безпілотників. За словами Паліси, Росія не продемонструвала власного технологічного прориву у створенні таких дронів. Україна вже працює над засобами їх перехоплення.

Заступник керівника ОП також наголосив, що обсяги військової допомоги від міжнародних партнерів безпосередньо впливають на збереження життів українських військових і цивільного населення.

Як повідомляло раніше ForUa, у ГУР не виключають, що ресурсів РФ для війни вистачить на 2027-й і 2028 роки.