Українець увійшов до Підкомітету ООН із запобігання катуванням

Українського кандидата Антона Симковича обрали до складу Підкомітету ООН із запобігання катуванням на 2027–2030 роки.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Вітаючи Симковича з обранням, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що для України питання запобігання катуванням має особливе значення.

За його словами, українські військовополонені та незаконно утримувані Росією цивільні продовжують зазнавати катувань та інших форм жорстокого поводження в російському полоні та місцях утримання.

«Для України запобігання таким злочинам має особливе значення, оскільки українські військовополонені та незаконно утримувані Росією цивільні особи продовжують зазнавати катувань та інших форм жорстокого поводження в російському полоні та місцях утримання – з кричущим порушенням міжнародного права та основоположних стандартів у сфері прав людини», – заявив Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна надалі робитиме внесок у міжнародні зусилля із запобігання катуванням, посилення гарантій захисту прав людей, позбавлених волі, та забезпечення виконання міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Дякую державам-учасницям за підтримку кандидатури українського експерта», – додав Сибіга.