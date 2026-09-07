У ГУР не виключають, що ресурсів РФ для війни вистачить на 2027-й і 2028 роки

Росія має достатньо ресурсів для продовження війни проти України, і їх може вистачити не лише на 2027-й, а й на 2028 рік.

Водночас РФ уже стикається з дефіцитом робочої сили, проблемами з бюджетом і банківською системою, а можливості поповнювати армію контрактниками скорочуються.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами очільника ГУР, російська економіка сьогодні значно слабша, ніж була на початку повномасштабної війни. Серед її головних проблем він назвав нестачу трудових ресурсів, зростання дефіциту федерального бюджету та погіршення ситуації у банківській системі.

Попри це, економічні проблеми поки не позбавляють Москву можливості фінансувати війну проти України.

— Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки, – наголосив керівник ГУР.

Щоб скоротити ці можливості РФ, за словами Іващенка, необхідна спільна робота України з міжнародними партнерами та ефективне виконання санкцій.

Українська розвідка знає, з яких країн до Росії продовжують надходити електронні компоненти, верстати та спеціальна хімія. Для обходу обмежень створюються численні компанії-прокладки, через які РФ отримує продукцію для своєї військової машини.

Іващенко також заявив, що розвідка очікує подальшого зростання невдоволення серед російського населення. Водночас поки складно прогнозувати, чи переросте воно у достатньо потужний протестний рух.

— Але вже понад 60% людей – проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога.

За оцінкою ГУР, модель залучення росіян на військову службу за контрактом значною мірою себе вичерпала. Регіональним бюджетам стає дедалі складніше фінансувати великі виплати, за допомогою яких людей намагаються залучити до армії.

Одночасно російські війська продовжують зазнавати значних втрат. За даними Іващенка, середньодобовий показник становить від 1 200 до 1 400 осіб, а іноді сягає 1 500. Йдеться про вбитих та важкопоранених.

Росії необхідно не лише компенсувати ці втрати, а й збільшувати чисельність угруповання для виконання подальших військових завдань.

Через проблеми з людським ресурсом Москва дедалі активніше шукає людей за межами Росії.

За даними ГУР, російська армія використовує громадян більш ніж 40 країн, зокрема держав Центральної Азії, Африки та Латинської Америки. Переважно іноземців відправляють до штурмових підрозділів.

Іващенко зазначив, що в російських перехопленнях таких військових називають “союзниками”, однак нерідко відправляють у бій попереду власних підрозділів.

Частину іноземців, за його словами, заманюють до РФ обманом. Люди можуть їхати до Росії на заробітки, а згодом підписувати контракти, не до кінця розуміючи їхній зміст та те, що опиняться на війні проти України.

Українські військові беруть таких іноземців у полон, тому розвідка отримує інформацію не лише з документів і перехоплень.

ГУР також працює з державами, громадян яких намагається вербувати Росія, щоб скоротити масштаби такого набору.

Водночас, наголосив Іващенко, залучення іноземців не розв’язує для Москви проблему нестачі особового складу, а дозволяє лише частково компенсувати втрати.