Опитування КМІС: 69% українців підтримують незалежний конкурс для генпрокурора

Більшість українців підтримують проведення незалежного конкурсу за участі іноземних експертів для призначення генерального прокурора. За такий підхід висловилися 69% опитаних, тоді як 25% його не підтримують, ще 6% не визначилися з відповіддю.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 12–21 вересня 2026 року.

Навіть серед респондентів, які повністю довіряють президенту Володимиру Зеленському, більшість — 58% — підтримали проведення незалежного конкурсу за участи іноземних експертів.

КМІС також нагадав про результати попереднього опитування, проведеного в серпні–вересні 2026 року. Тоді респондентів запитували, як незалежний конкурс із залученням міжнародних експертів може вплинути на їхню довіру до майбутнього генерального прокурора та прокуратури загалом.

56% опитаних заявили, що за умови проведення такого конкурсу їхня довіра до генерального прокурора зросте. Ще 53% очікували зростання довіри до прокуратури загалом. Про можливе зниження довіри тоді говорили відповідно 4% і 6% респондентів.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю за випадковою вибіркою мобільних номерів. У ньому взяли участь 1002 громадяни України віком від 18 років, які на момент дослідження проживали на підконтрольній уряду території України.

До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій. Водночас до опитаних увійшли внутрішньо переміщені особи, які переїхали з окупованих територій. Також КМІС не опитував громадян, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон.

За звичайних умов статистична похибка вибірки з урахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників близько 25%, 2,5% для показників близько 10% та 1,8% для показників близько 5%. КМІС зауважив, що в умовах війни, крім формальної похибки, можливе певне систематичне відхилення результатів. Водночас інститут вважає отримані дані достатньо репрезентативними для аналізу суспільних настроїв.