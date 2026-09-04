Окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області — DeepState

Російські окупаційні війська мають просування поблизу двох населених пунктів Донецької області. Про це свідчить оновлення інтерактивної карти українського аналітичного проєкту DeepState.

За даними OSINT-аналітиків, зміни зафіксовані на Краматорському та Костянтинівському напрямках. Зокрема, на Краматорському напрямку російські військові зайняли низку позицій на захід від Голубівки. Населений пункт розташований приблизно за 15 кілометрів від Краматорська.

Ще одне просування окупантів DeepState зафіксував на Костянтинівському напрямку — у районі села Ступочки.

Таким чином, за останнім оновленням карти, російські війська продовжують спроби просування на кількох ділянках фронту в Донецькій області.

Як повідомляло раніше ForUa, російський наступ захлинувся: ЗСУ звільнили майже на 40 км² більше, ніж захопила РФ.