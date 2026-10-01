Керівник Fire Point спростував загибель після повідомлень про замах поблизу Києва

Співзасновник і керівник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман спростував повідомлення про свою загибель та загибель охоронців унаслідок замаху поблизу Києва.

«Чутки про мою загибель, або загибель моїх охоронців трохи перебільшені))», – написав Штілерман у соцмережі X у четвер.

Раніше журналіст Сергій Ауслендер із посиланням на власні джерела повідомив про замах на керівника Fire Point неподалік столиці. За його інформацією, Штілерман дістав легке поранення.

Водночас офіційного підтвердження інформації про інцидент від правоохоронних органів наразі не надходило.

Fire Point – українська компанія оборонно-промислового комплексу, яка розробляє та виробляє безпілотні літальні апарати, далекобійні засоби ураження, а також системи протиповітряної оборони та протидії БпЛА.

Продукція компанії постачається Силам оборони України та застосовується на фронті. Штілерман є співзасновником і керівником Fire Point та публічно представляє технологічні розробки компанії.