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Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку

Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку

Генеральний прокурор Кравченко заявив, що рішення залишити посаду є політичним і було ухвалене ним свідомо. За його словами, він не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Водночас Кравченко наголосив, що його позиція щодо висунутих на його адресу звинувачень залишається незмінною.

Кравченко подякував працівникам прокуратури, які продовжують виконувати свою роботу, зокрема представляють обвинувачення в судах, працюють із потерпілими, документують воєнні злочини Росії та захищають інтереси держави. «Ця робота в жодному разі не повинна знецінюватися», — наголосив Кравченко.

Також він подякував президенту України та Верховній Раді за довіру і закликав парламент підтримати його звільнення.

Як повідомляло раніше ForUa, генпрокурор Кравченко заявляв, що самостійно залишати посаду не планує, однак готовий підкоритися рішенню Верховної Ради, якщо парламент ухвалить відповідне рішення.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

відставкагенпрокурорРуслан Кравченко
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