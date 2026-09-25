Ударний дрон РФ атакував склад McDonald’s під час масованого удару по Києву

Під час російської атаки на Київ 25 вересня ударний безпілотник влучив у склад, який використовує мережа McDonald’s. На складі зберігалися звичайні продукти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ударний дрон проти звичайних продуктів», – написав Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним і близьким людей, які загинули внаслідок сьогоднішніх російських ударів по Києву, а також подякував екстреним службам, які працюють на місцях атак та допомагають постраждалим.

Зеленський заявив, що Росія розширює атаки на цивільну інфраструктуру та бізнес. Серед об’єктів, які він згадав, американський та інший бізнес, дата-центри й інтернет-провайдери.

«Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, дата-центри, провайдери інтернету – все звичайне життя для Росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати», – заявив президент.

Він закликав міжнародних партнерів реагувати на російські атаки, зокрема посилювати санкції проти РФ та підтримувати Україну далекобійною зброєю.

За даними мера Києва Віталія Кличка, кількість загиблих унаслідок влучання російського безпілотника в офісну будівлю в Солом’янському районі столиці зросла до п’яти.

У цьому ж районі російська атака пошкодила ще один медичний заклад. Троє людей, які перебували неподалік, були госпіталізовані. Серед них є дитина.