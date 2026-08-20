ДБР почало масштабну операцію проти зловживань у військових частинах

Державне бюро розслідувань 20 серпня розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців», спрямовану на викриття зловживань у військових частинах. Йдеться, зокрема, про незаконні виплати військовослужбовцям, формальне перебування на службі та використання бійців для приватних робіт.

Операцію ДБР проводить у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомили у ДБР, слідчі дії відбуваються у різних регіонах України. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано провести 72 обшуки.

Найбільше проваджень стосується незаконного нарахування та отримання виплат військовослужбовцями. У межах 12 таких справ проводять 58 обшуків. За їх результатами слідчі планують повідомити про підозру 20 особам.

Ще п'ять обшуків проводять у провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. Дев'ять обшуків стосуються справи про корупційні зловживання. У цьому провадженні готуються підозри двом фігурантам.

Загалом за результатами нинішньої операції ДБР планує повідомити про підозру 22 особам.

Окрему увагу слідчі приділяють випадкам, коли військовослужбовців замість виконання завдань оборони залучають до будівельних, господарських або інших робіт у приватних інтересах командирів.

Крім того, ДБР завершило розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планують направити до суду.

У Бюро наголосили, що операція проводиться за сприяння командування ЗСУ. Її метою називають забезпечення того, щоб військовослужбовці виконували визначені законом обов'язки, а бюджетні кошти, призначені для оборони, використовувалися за призначенням.

«Справедливість для бійців» стала продовженням системної роботи ДБР у військовій сфері. Раніше Бюро провело масштабну операцію «Чесний призов», під час якої викривало корупційні схеми у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, зокрема незаконне зняття військовозобов'язаних з військового обліку, ухилення від мобілізації та хабарництво.

У ДБР зазначили, що детальні результати нової операції оприлюднять після завершення першочергових слідчих дій.