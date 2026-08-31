На Дніпропетровщині полковник ЗСУ вимагав $20 тисяч за переведення з передової в тил

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили на Дніпропетровщині чотирьох осіб, які вимагали у військовослужбовця 20 тис. доларів США за обіцянку перевести його з передової до тилової частини, повідомляє ДБР.

Серед затриманих - полковник, двоє солдатів та військовий у відставці.

На них вийшла знайома військовослужбовця, який виконував бойові завдання на передовій. Під час приватної розмови вона розповіла про складні умови його служби.

Їй запропонували «вирішити питання» та організувати переведення військового до тилової частини. За це вимагали 20 тис. доларів США.

Спочатку необхідно було передати половину суми - 10 тис. доларів США. Однак після отримання грошей обіцяного переведення не відбулося. Військовослужбовця лише перевели з бойових виходів на командно-спостережний пункт.

Коли він почав вимагати виконання домовленостей, фігуранти стали погрожувати повернути його на передову. Зокрема, заявляли, що замість служби на КСП він знову може опинитися на першій лінії.

Решту - ще 10 тис. доларів США - вони наказали переказати на криптогаманець.

Одразу після переказу працівники ДБР та СБУ затримали всіх чотирьох фігурантів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у них частину раніше отриманих коштів, чорнові записи, а також кілька підроблених паспортів громадян України.

Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також перевіряється можлива причетність до злочину інших осіб.

Фото: ДБР.