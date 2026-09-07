У Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України у 2027-2028 роках

"Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки", - сказав начальник ГУР Олег Іващенко.

За його словами, що щоби цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з партнерами, повідомляє "Укрінформ".

"Санкції мають реально працювати. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З'являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас", - зазначив він.

Іващенко вважає, що суспільне невдоволення росіян щодо війни буде зростати, але важко сказати, чи сформується достатньо потужний протестний потенціал.

"Але вже понад 60% людей – проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Можемо сказати, що модель набору на контракт у Росії себе значною мірою вичерпала. Ми бачимо, що регіональні бюджети в Росії не здатні далі забезпечувати фінансування виплат для набору на контракт. При цьому зростають втрати російських військ. Середньостатистичний показник російських втрат за день становить від 1200 до 1400 осіб, іноді – 1500. Йдеться про вбитих і важкопоранених", - сказав він.

Фото: Генштаб ЗСУ.