Забужко про кордон з ЄС: виявляється, українців можна пропускати без приниження

Забужко порівняла перетин кордону з Польщею та Румунією і заявила, що в’їзд до ЄС не має бути приниженням

Письменниця Оксана Забужко розповіла про свій досвід перетину українсько-румунського кордону та порівняла його з численними поїздками через польсько-український кордон. За її словами, ставлення румунських прикордонників справило на неї враження через ввічливість та відсутність зайвих формальностей.

Свої спостереження Забужко опублікувала у блозі.

Вона розповіла, що після в’їзду до Румунії до неї сам підійшов прикордонник і привітався румунською. Він попросив показати дозвіл на проживання. Забужко пояснила англійською, що такого документа не має, оскільки не планує залишатися в Румунії, а прямує до аеропорту.

Після цього прикордонник попросив її вийти з автобуса для фотографування. Забужко зазначила, що під час процедури її водій, який походить із чернівецьких румунів, допомагав із паспортами.

Коли письменниця припустила, що прикордонник може попросити пройти додаткові процедури, той несподівано відповів їй українською: «Не треба».

За словами Забужко, це викликало здивування у неї та водія. Прикордонник побажав їй щасливої дороги, після чого автобус продовжив рух.

Водій згодом розповів письменниці, що на румунському кордоні працює ще один співробітник, який може спілкуватися з пасажирами різними мовами — з італійцями італійською, з німцями німецькою, а з українцями українською.

Забужко назвала такий досвід незвичним для перетину кордону з Європейським Союзом, особливо на тлі її численних поїздок через польсько-український кордон.

«Незвична якась "брама в ЄС" — де не треба сплачувати мита неуникненним приниженням, аби тебе впустили. Виявляється, і так можна. Варто знати», — написала письменниця.

Таким чином, Забужко фактично поставила питання про те, яким має бути ставлення до українців під час перетину кордону з країнами ЄС, наголосивши на важливості людського та шанобливого ставлення незалежно від формальних прикордонних процедур.