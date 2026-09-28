Українські захисники взяли в полон понад 250 окупантів

Бригадний генерал Андрій Білецький, який командує Третім армійським корпусом, повідомив, що в межах 3 етапу військової операції "Вівальді" втрати ворога у живій силі склали 2 тисячі військових.

"Втрати противника - 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон. Так закінчився третій сезон "Вівальді", переломний для всієї операції", - повідомляє Третій армійський корпус.

Головною ціллю третього етапу операції стало Нове - ключовий хаб росіян на плацдармі.

"Хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі", - розповів Білецький.

Він зазначив, що противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове - Зелена Долина і це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку.

"Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", - заявив він.

Білецький повідомив, що для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід - радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

"Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами", - зазначив командир Третього армійського корпусу.

Фото: Третій армійський корпус.