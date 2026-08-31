П’ять наслідків для здоров’я через пропуск сніданку назвали медики

Пропуск сніданку може здаватися звичайною звичкою, однак він здатен впливати на те, як організм реагує на їжу протягом усього дня. Зокрема, зміни можуть стосуватися рівня глюкози в крові, енергетичного балансу, апетиту та чутливості до інсуліну, повідомляє Verywell Health із посиланням на дослідження та рекомендації фахівців.

Організм використовує ранковий прийом їжі як своєрідний сигнал для регулювання обміну глюкози. Це явище називають «ефектом другого прийому їжі». Дослідження показують, що після пропуску сніданку рівень цукру може сильніше підвищуватися після обіду або вечері. Одночасно може збільшуватися концентрація вільних жирних кислот, через що організму стає складніше ефективно використовувати глюкозу. Такі коливання можуть супроводжуватися втомою та посиленням відчуття голоду.

У ранкові години печінка природно виділяє глюкозу в кров, забезпечуючи організм енергією після нічного голодування. Якщо людина не снідає, цей процес може тривати довше. За низького рівня інсуліну глюкоза продовжує надходити в кров, тому її концентрація може залишатися підвищеною навіть без нового прийому їжі. Особливо важливо це враховувати людям із порушеннями вуглеводного обміну та зниженою чутливістю до інсуліну.

Відразу після пробудження деякі люди не відчувають голоду й можуть навіть почуватися бадьорими без їжі. Проте протягом дня ситуація може змінитися. На рівень енергії впливають, зокрема, гормональні процеси. Вранці концентрація кортизолу природно підвищена, що допомагає організму прокинутися та підтримувати активність. Згодом його рівень знижується, а без повноцінного прийому їжі це може супроводжуватися спадом сил. У деяких людей у другій половині дня через це посилюється апетит і виникає бажання з’їсти більшу кількість їжі.

Час прийому їжі також пов’язаний із роботою інсуліну. Вранці організм зазвичай краще реагує на інсулін, ніж пізніше протягом дня. Це пов’язано з циркадними ритмами — внутрішнім біологічним годинником людини. Тому перенесення значної частини калорій на другу половину дня може ускладнювати контроль рівня глюкози. Дослідження свідчать, що розподіл більшої частини калорій на першу половину дня може сприяти кращому контролю цукру в крові.

Ще одним можливим наслідком є підвищення апетиту. Тривала перерва без їжі може посилювати відчуття голоду та стимулювати бажання швидко отримати енергію. У такій ситуації людину може більше тягнути до солодощів та продуктів із великою кількістю рафінованих вуглеводів. У результаті відбувається поширений сценарій: відсутність їжі вранці — сильний голод протягом дня — переїдання ввечері.

Фахівці наголошують, що реакція на пропуск першого прийому їжі може відрізнятися залежно від людини. Деякі люди нормально почуваються, якщо перший прийом їжі відбувається пізніше. Водночас особливо уважними до режиму харчування варто бути людям із діабетом, предіабетом, метаболічним синдромом або інсулінорезистентністю.

Важливим є не лише сам факт сніданку, а і його склад. Для більш стабільного рівня енергії та глюкози рекомендують поєднувати білок, клітковину та вуглеводи, а також додавати джерела корисних жирів. Серед варіантів можуть бути яйця, натуральний або грецький йогурт, кисломолочний сир, цільнозернові продукти, овочі та фрукти.

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