У Києві шахраї через погрози виманили у 13-річної дівчини 2,5 млн гривень

Шахраї виманили у 13-річної киянки понад 2,5 млн грн сімейних заощаджень, погрожуючи їй та її батькам кримінальним переслідуванням. Правоохоронці затримали двох підозрюваних і повернули гроші родині.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, підозрювані познайомилися з 13-річною дівчиною через фейковий акаунт у соціальній мережі. Вони видавали себе за іншу дитину та під приводом домовленості про зустріч попросили школярку надіслати геолокацію. Дівчина виконала їхнє прохання.

Невдовзі вона отримала відеоповідомлення, у якому люди у військовій формі російської армії нібито дякували їй за допомогу та співпрацю. Після цього з дівчиною почав спілкуватися чоловік, який назвався правоохоронцем.

Він заявив школярці, що її нібито викрили у співпраці з державою-агресором, і почав погрожувати 25 роками ув’язнення для її батьків.

Під впливом обману та погроз шахраї переконали дитину передати сімейні заощадження для так званої «перевірки». Дівчина зібрала вдома 54 550 доларів та 90 тисяч гривень і передала сумку водієві служби таксі.

Водій не знав про справжні наміри підозрюваних. Він мав доставити посилку з Києва до Сум.

Після повернення додому дівчина розповіла батькам про те, що сталося. Вони одразу звернулися до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили автомобіль, вилучили гроші та замінили їх на імітаційні. У Сумах поліцейські затримали одного з учасників схеми, який прийшов забрати кошти. Згодом затримали і його спільника.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про пособництво у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.