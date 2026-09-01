У Києві ліквідували масштабну шахрайську схему

Кіберфахівці СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували масштабну шахрайську схему, яка полягала у викраденні коштів із криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу.

У Києві викрито і припинено діяльність розгалуженої мережі криптошахраїв, яка налічувала декілька десятків осіб, та, використовуючи методи соціальної інженерії, психологічного впливу та кібертехнологій, видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах, повідомляє СБУ.

Щомісячний обіг коштів, отриманих унаслідок незаконної діяльності, в «найкращі періоди» міг становити 1 млн доларів США.



Правоохоронці задокументували злочини всіх учасників схеми, у тому числі й організатора оборудки. Ним виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва.



До «схеми» він залучив столичних айтішників, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування у цифрові активи.



Для пошуку жертв зловмисники поширювали у популярних Tелеграм-каналах повідомлення про «прибуткові» криптопроєкти.



Щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку.



Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на підроблений вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс.



На цьому інтернет-ресурсі користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану операцію.



Насправді вебсайт містив спеціально розроблений шкідливий код – так званий «дрейнер». Після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси.



У такий спосіб учасники схеми фактично «обнуляли» криптогаманці своїх жертв.



Під час 23 обшуків в офісах та оселях фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми». Також у них виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом, та 16 авто преміум-класу, зокрема марок «Porsche», «BMW», «Mercedes-Benz».



Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.