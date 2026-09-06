﻿
Війна

Путін не відмовився від планів встановити контроль над усією територією Донбасу до кінця 2026 року

Путін не відмовився від планів встановити контроль над усією територією Донбасу до кінця 2026 року

Російський президент Володимир Путін не відмовився від планів встановити контроль над усією територією Донбасу. У Кремлі, за даними джерел, вважають, що реалізувати цю мету можна до кінця 2026 року. Про це пише Reuters.

За словами джерела, близького до Кремля, Путін і надалі прагне розширювати окуповані Росією території. Водночас Reuters зазначає, що ця інформація була отримана ще до появи повідомлень про візит до Москви спеціальних представників президента США Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

«Домовитися про припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту буде неможливо, доки Путін не встановить контроль над частиною Донецької області, яка залишається під контролем України», — заявило джерело.

Воно також зазначило, що російський лідер переконаний у можливості досягнення цієї мети до кінця року. Такий прогноз, за словами співрозмовника, ґрунтується на доповідях російських військових командирів.

Водночас західні військові експерти оцінюють перспективу захоплення всієї території Донбасу як малоймовірну, враховуючи повільні темпи просування російських військ.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

путінзахоплення Донбасуросійсько-українська війна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ в Києві – Зеленський
Надзвичайні події 04.09.2026 20:09:00
Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ в Києві – Зеленський
Читати
Угорщина продовжить давати захист українським чоловікам призовного віку
Свiт 04.09.2026 17:43:49
Угорщина продовжить давати захист українським чоловікам призовного віку
Читати
Клименко пояснив, чому в САП замінюють імена фігурантів умовними назвами
Суспiльство 04.09.2026 17:07:28
Клименко пояснив, чому в САП замінюють імена фігурантів умовними назвами
Читати

Популярнi статтi