Армія РФ за добу втратила на війні проти України 1690 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2026 року, становлять близько 1 528 970 осіб, зокрема 1 690 осіб – за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також російська армія втратила 12 384 (+8) танки, бойових броньованих машин – 25 442 (+7), артилерійських систем – 50 428 (+57), реактивних систем залпового вогню – 2 163 (+3), засобів протиповітряної оборони – 1 677 (+4), літаків – 443 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 762 (+14), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846(+1 826), крилатих ракет – 5 118 (+0), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 154 245 (+517), спеціальної техніки – 4 756 (+7).

Дані уточнюються.