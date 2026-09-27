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Війна

Армія РФ за добу втратила на війні проти України 1690 загарбників

Армія РФ за добу втратила на війні проти України 1690 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2026 року, становлять близько 1 528 970 осіб, зокрема 1 690 осіб – за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також російська армія втратила 12 384 (+8) танки, бойових броньованих машин – 25 442 (+7), артилерійських систем – 50 428 (+57), реактивних систем залпового вогню – 2 163 (+3), засобів протиповітряної оборони – 1 677 (+4), літаків – 443 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 762 (+14), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846(+1 826), крилатих ракет – 5 118 (+0), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 154 245 (+517), спеціальної техніки – 4 756 (+7).

Дані уточнюються.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

російсько-українська війнабойові втрати РФ
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