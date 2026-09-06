Хмара та Рютте обговорили підтримку партнерів у сфері ППО та підготовку до «Рамштайну»

Міністр оборони України Євгеній Хмара і Генсеком НАТО Марк Рютте провели телефонну розмову під час якої обговорили пітримку партнерів у сфері ППО, додаткове фінансування української оборони та підготовку до засідання у форматі «Рамштайн». Про це Міноборони повідомляє у Телеграмі.

Сторони обговорили першочергові потреби України. Передусім — постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для Сил оборони. Хмара наголосив, що важливо забезпечити консолідовану підтримку партнерів за цими напрямами.

Головний фокус — підготовка до ефективного засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться найближчими днями.

Міністр подякував НАТО та особисто Рютте за ефективну допомогу Україні. Зокрема, за програму PURL, яка допомагає забезпечувати постачання критично важливого озброєння.

«Україна розраховує на подальшу єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту життів та посилення фронту», - наголосили в Міноборони.