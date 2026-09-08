Україна просить у партнерів 800 ракет і 2 млрд доларів на безпілотники – Хмара

Україна потребує 300 ракет-перехоплювачів до систем Patriot із наявних запасів партнерів, 500 ракет класу «повітря - повітря», здатних протидіяти крилатим ракетам, а також ПЗРК і 2 млрд доларів на безпілотники.

Про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив під час 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає Ukrinform.

Хмара зазначив, що за допомогою партнерів і коштом кредиту Євросоюзу Україна укладає контракти приблизно на тисячу ракет для систем Patriot. Однак постачання більшості з них розпочнеться лише в наступні роки.

«Саме тому ми просимо вже сьогодні передати нам ракети з ваших запасів в обмін на майбутні вдосконалені ракети, які надійдуть за нашими контрактами», - сказав міністр.

Він також наголосив на необхідності постачання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів і ракет «повітря - повітря» для протидії реактивним «шахедам» і крилатим ракетам.

За його словами, десятки українських компаній працюють над дешевшими засобами перехоплення реактивних ударних безпілотників, деякі розроблені перехоплювачі вже випробовують у бойових умовах.

Міністр також закликав партнерів якнайшвидше ухвалити рішення щодо фінансування української оборони.

«В Анкарі було обіцяно виділити 70 мільярдів євро безпекової допомоги Україні на цей рік. Наразі ми бачимо, що партнери вже забезпечують 62 мільярди євро, включно з двосторонньою допомогою та кредитом ЄС. Дякуємо за це. Отже, для виконання декларації необхідно знайти ще 8 мільярдів євро. Водночас хочу наголосити, що загальний дефіцит оборонного фінансування становить 23 мільярди євро, або 27 мільярдів доларів», - сказав Хмара.

За його словами, ці кошти дадуть змогу фінансувати безпілотники та забезпечити їх стабільне постачання до кінця поточного року і на початку наступного.

«До 90% наших успіхів на полі бою забезпечують саме дрони», - додав він.

Міністр звернувся до партнерів з проханням ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб результат можна було відчути на полі бою вже взимку.

Він також наголосив на необхідності зберегти відповідний рівень оборонної підтримки у 2027 році.

«Наша відповідь - розумні технології та швидкість. Підтримка України - це не субсидія, це інвестиція. Ми пропонуємо взаємовигідне партнерство», - наголосив міністр.

Як повідомлялось, зустріч Контакної групи проходить у віртуальному режимі. Зі вступними словами виступили генсек НАТО Марк Рютте, федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, державний секретар оборони Великої Британії Вес Стрітінг та заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі.

Напередодні засідання у форматі «Рамштайн» Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони.