Велика Британія передала Україні 25 тисяч дронів у межах зобов’язань щодо 120 тисяч

Велика Британія вже передала Україні понад 25 тисяч безпілотників у межах зобов’язань поставити 120 тисяч БпЛА протягом 2026 року. Найближчим часом Київ має отримати ще тисячі дронів.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінґ під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 8 вересня, інформує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Лондон суттєво просунувся у виконанні зобов’язань, які раніше взяли на себе британські урядовці.

«Наразі ми доставили понад 25 000, а ще тисячі мають бути доставлені найближчим часом», — сказав Стрітінґ.

Він зазначив, що йдеться про безпілотники різного призначення. Вони мають допомагати Україні завдавати ударів по російських військах, захищатися від російських дронів, а також здійснювати розвідку на полі бою та за лінією фронту.

Велика Британія також продовжить постачати Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії. За словами Стрітінґа, найближчим часом Україна отримає ще десятки тисяч таких боєприпасів завдяки фінансуванню Німеччини, Данії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зі свого боку закликав країни Альянсу збільшити військову підтримку України.

«Я вважаю, що у нас немає вибору. Перед вами детальний перелік пріоритетних потреб. Це засоби протиповітряної оборони, українські дрони, боєприпаси збільшеної дальності», — заявив Рютте.

За його словами, протягом останнього року союзники виділили 10 млрд доларів на механізм PURL, у межах якого для України закуповують американське озброєння. До цієї суми входять, зокрема, 3,5 млрд доларів із позики на підтримку України.

Рютте назвав це конкретним прикладом співпраці Європейського Союзу та НАТО та зазначив, що європейські країни посилюють свою участь у підтримці України.

Генсек НАТО наголосив на необхідності продовжувати фінансування української оборони як на фронті, так і для захисту повітряного простору.

«Ми бачимо, як Росія пристосовується. Ми бачимо все більше північнокорейських ракет. Ми бачимо безпілотники з реактивними двигунами. Тож Україна потребує нашої підтримки, щоб подолати ці старі та нові виклики», — сказав Рютте.

Він закликав учасників засідання «Рамштайн» оголосити нові зобов’язання щодо військової допомоги Україні.