Боротьба України формує все євроатлантичне середовище безпеки – Рютте на «Рамштайні»

Всі партнери по Контактній групі з питань оборони України мають посилити оборонну підтримку держави у боротьбі проти російської агресії.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на початку зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») 8 вересня, передає Ukrinform.

«Ми повинні продовжувати підтримувати безпеку України та допомагати їй захищатися від жорстоких ударів Росії. Це означає підтримку України з найвищою терміновістю, і дозвольте мені сказати, що зволікання коштують людських життів», – наголосив Рютте.

Він зазначив, що наразі кількість загиблих цивільних осіб в Україні є найвищою, зафіксованою з травня 2022 року.

«Сьогодні я закликатиму всі країни посилити свою підтримку. Як ми знаємо, союзники пообіцяли 70 млрд євро (на саміті НАТО – ред.) в Анкарі, і для досягнення цієї мети знадобиться більше двосторонньої підтримки. Країни повинні копнути глибше; я вважаю, що у нас немає вибору», – зазначив генеральний секретар.

Він нагадав, що детальний пакет пріоритетних вимог України включає протиповітряну оборону, безпілотники українського виробництва та далекобійні боєприпаси.

Рютте також зауважив, що боротьба України формує все євроатлантичне середовище безпеки.

Раніше ForUA повідомляв, що зустріч проходить у віртуальному режимі.