У Миколаєві росіяни знищили «Епіцентр» після серії ударів дронами

Російські війська знищили торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві після шести ударів безпілотниками протягом доби. Працівники магазину намагалися самостійно гасити пожежі та врятувати майно.

Про це повідомили в соцмережах компанії.

В «Епіцентрі» розповіли, що майже добу працівники боролися з наслідками російської атаки. Десятеро співробітників власноруч загасили чотири пожежі поспіль. Вони підіймалися на дах, заходили всередину охопленої вогнем будівлі, перекривали пошкоджені труби, намагалися врятувати техніку та ховалися від ударних безпілотників.

«Майже добу ми боролися за наш торговельний центр у Миколаєві. 10 наших хлопців, працівників компанії, власними руками загасили чотири пожежі підряд. Підіймалися на дах. Заходили всередину охопленої вогнем будівлі. Перекривали пошкоджені труби. Рятували техніку. Ховалися від "шахедів" – і знову поверталися до вогню», – повідомили в компанії.

У миколаївському «Епіцентрі» працювали 520 людей. Частина з них раніше була переведена із зруйнованих російськими ударами об’єктів компанії у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.

Після початку атаки весь персонал і відвідувачі перебували в укриттях. За даними компанії, перший ударний дрон влучив у центральну частину торговельного центру, після чого виникла пожежа на даху. Її практично самотужки вдалося загасити одному з працівників.

За словами директора торговельного центру Олександра Дмитришина, після останнього влучання врятувати будівлю вже не вдалося.

«Якби не останнє влучання, ми б урятували торговельний центр. Ми справді дуже старалися», – сказав він.