Існує постійна загроза втрати інтернету, - Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через цілеспрямовані російські удари по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету, тому держава готується до найскладнішого розвитку подій.

Коментуючи нещодавні обговорення на Ставці верховного головнокомандувача щодо російських атак на телекомунікаційні об'єкти, очільник уряду наголосив, що небезпека для всієї критичної інфраструктури зберігатиметься до завершення повномасштабної війни, повідомляє "ТСН.Тиждень".

Кабмін застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або фізично переміщують за кордон. Залежно від потреби ці три методи можуть застосовувати одночасно.

Прем'єр підкреслив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів не існує, проте уряд постійно вибудовує захист із розрахунком на найгірший можливий сценарій.

"По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт", - сказав він.

Фото: Cosmonova.