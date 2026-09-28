﻿
Суспiльство

Існує постійна загроза втрати інтернету, - Корецький

Існує постійна загроза втрати інтернету, - Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через цілеспрямовані російські удари по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету, тому держава готується до найскладнішого розвитку подій.

Коментуючи нещодавні обговорення на Ставці верховного головнокомандувача щодо російських атак на телекомунікаційні об'єкти, очільник уряду наголосив, що небезпека для всієї критичної інфраструктури зберігатиметься до завершення повномасштабної війни, повідомляє "ТСН.Тиждень".

Кабмін застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або фізично переміщують за кордон. Залежно від потреби ці три методи можуть застосовувати одночасно.

Прем'єр підкреслив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів не існує, проте уряд постійно вибудовує захист із розрахунком на найгірший можливий сценарій.

"По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт", - сказав він.

Фото: Cosmonova.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КабмінУкраїнавійнаінтернет
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Південна Корея вимагає від України вибачень
Полiтика 28.09.2026 12:56:19
Південна Корея вимагає від України вибачень
Читати
Кабмін хоче підвищити ПДВ на 1%
Економіка 28.09.2026 12:12:49
Кабмін хоче підвищити ПДВ на 1%
Читати
Об’ємне харчування: як їсти більше і водночас худнути
Здоров'я 28.09.2026 11:55:19
Об’ємне харчування: як їсти більше і водночас худнути
Читати

Популярнi статтi