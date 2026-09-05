В Україні 5 вересня незначні дощі та сильний вітер, вдень до +30°

У суботу, 5 вересня, в Україні утримається мінлива хмарність, невеликі дощі пройдуть майже у всіх регіонах. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі, місцями помірні дощі, в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози», - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, на півдні, південному сході та Кіровоградщині до 30°, у західних областях 18-23°.

У Києві та області 5 вересня також очікується мінлива хмарність з невеликими дощами. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура у столиці вночі 15-17°, вдень близько 25°. На Київщині вночі 12-17°, вдень 22-27°.