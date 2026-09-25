У Брюсселі домовилися про 6,6 млрд євро на оборону України

Держави-члени Євросоюзу узгодили умови виділення 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру (EPF) для допомоги Україні. Про це у соцмережі X повідомила Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

«Держави-члени ЄС узгодили умови виділення 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру для України. Це хороша новина для України й погана новина для Росії», — зазначила Каллас.

За її словами, розподіл коштів передбачає спрямування 900 мільйонів євро на фінансування Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Ще 1 мільярд євро піде на нові спільні закупівлі оборонного обладнання.

Основна частина пакета — 4,7 мільярда євро — призначена для компенсації витрат державам-членам за вже надану Україні військову техніку та озброєння. Каллас підкреслила, що окремі країни Євросоюзу вже заявили про намір спрямувати отримані компенсаційні частки безпосередньо на подальшу підтримку України.

Очільниця євродипломатії також наголосила, що спроби Кремля залякати Європу гібридними атаками отримують зворотну реакцію.

«Гібридні атаки Москви спрямовані на те, щоб залякати Європу та змусити її зменшити підтримку України. Європа робить протилежне», — підсумувала дипломатка.

Як повідомляли ЗМІ, Європейський фонд миру (European Peace Facility, EPF) — це позабюджетний інструмент ЄС, створений у березні 2021 року для фінансування дій у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики, зокрема щодо запобігання конфліктам і зміцнення міжнародної безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року ЄС уперше в історії використав цей фонд для постачання летальної зброї та військового обладнання третій країні, яка перебуває під нападом.

Кошти фонду формуються з внесків держав-членів ЄС пропорційно до їхнього ВВП. EPF використовується як для часткового відшкодування країнам ЄС вартості переданого Україні озброєння з власних арсеналів, так і для фінансування спільних закупівель та військово-навчальних місій. Через тривалі розбіжності та позицію окремих країн виділення значної частини коштів з цього фонду тривалий час залишалося заблокованим, що вимагало додаткових переговорів для узгодження умов їх виплати.