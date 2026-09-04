Очільник Запорізької ОВА став головою Держагентства відновлення

Кабмін призначив очільника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Як повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
Погоджено звільнення Федорова з посади голови Запорізької ОВА.
З посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України звільнено Сергія Сухомлина.
Звільнено Миколу Бойка з посади першого заступника голови Держагентства відновлення.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp.Автор: Галина Роюк