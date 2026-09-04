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Економіка

Очільник Запорізької ОВА став головою Держагентства відновлення

Очільник Запорізької ОВА став головою Держагентства відновлення

Кабмін призначив очільника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Погоджено звільнення Федорова з посади голови Запорізької ОВА.

З посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України звільнено Сергія Сухомлина.

Звільнено Миколу Бойка з посади першого заступника голови Держагентства відновлення.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КабмінЗапорізька областьФедоров
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