У першому півріччі цього року забезпечення Збройних сил України за всіма напрямками становило лише 15-20 % від реальної потреби. Про це повідомив колишній головнокомандувач Олександр Сирський під час дискусії, організованої LB та EFI Group.

За словами Сирського, нестача стосувалася різних видів оснащення — від снарядів до наземних роботизованих комплексів, пікапів, багі та мотоциклів. Він наголосив, що питання забезпечення в першу чергу стосується тодішнього міністра Михайла Федорова.

«Тому, звичайно, це створювало проблеми. Проблеми в чому заключалися: на 26-й рік був затверджений план кампанії. Був спланований ряд операцій, частина з яких була обов'язковою. Частину планувалося проводити відповідно до обстановки, яка могла скластися. Звичайно, виконання всіх цих планів і наші втрати, в першу чергу, в людях. Особливо, коли проблеми з НРК, у перший період, у перше півріччя, була критична», — сказав Сирський.

Колишній головнокомандувач також зазначив, що так звана кілзона становить близько 30 кілометрів, і 60 % логістики здійснюють саме наземними роботизованими платформами.

У червні Міністерство оборони оголосило про рекордну закупівлю далекобійних 155-мм снарядів для Сил оборони. Михайло Федоров заявив, що ця закупівля дозволить зекономити 16 % від очікуваної вартості.

Президент звільнив Олександра Сирського на тлі протестів, що виникли після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Федоров повідомляв про конфлікт із Сирським.