Демографічний обвал: дітей у світі стає дедалі менше

Населення планети досягло нового демографічного рубежу: кількість людей віком від 65 років уперше перевищила кількість дітей віком до п’яти років. Про це повідомляє Axios із посиланням на звіт Бюро перепису населення США.

Демографічні зміни відбуваються швидше, ніж фахівці прогнозували ще десять років тому. Однією з головних причин є зниження рівня народжуваності у багатьох країнах світу.

За даними звіту, у 2023 році понад 71% населення планети жили в країнах, де сумарний коефіцієнт народжуваності становив близько 2,1 дитини на одну жінку або був нижчим. Саме цей показник вважається рівнем простого відтворення населення. Для порівняння, у 2013 році в таких країнах проживало близько 45% населення світу.

Низька народжуваність уже не є характерною лише для найбагатших держав. Показник нижче рівня відтворення населення спостерігається, зокрема, у Китаї та Індії — двох найбільш населених країнах світу. Подібна ситуація також склалася в Бангладеш, Мексиці та В’єтнамі.

Водночас кількість людей похилого віку продовжить зростати. За прогнозом Бюро перепису населення США, у 2025 році у світі проживало близько 852 млн людей віком від 65 років. До 2060 року їхня кількість може зрости до 2 млрд. Це призводить до поступової зміни співвідношення між населенням працездатного віку та людьми старшого віку.

Найстарішим за віковою структурою населення регіоном світу залишається Європа. Водночас тенденція до старіння поширюється на дедалі більше країн.

На думку співавтора звіту Бюро перепису населення Ендрю Скотта, демографічні зміни можуть змусити суспільство по-новому оцінювати роль людей похилого віку. Зокрема, старше покоління дедалі частіше можуть розглядати не лише як одержувачів соціальної допомоги, а і як важливий економічний ресурс.

В Україні демографічні тенденції є ще більш складними. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2026 року в країні народилися 73 292 дитини. Водночас за цей самий період було зареєстровано 259 853 смерті. Таким чином, кількість померлих більш ніж утричі перевищила кількість новонароджених. За даними аналітиків, це стало першим офіційно зафіксованим зростанням кількості смертей в Україні за останні п’ять років.

Як повідомляло раніше ForUa, першокласників в Україні стало на сотні тисяч менше.