У світі вперше кількість людей 65+ перевищила чисельність дітей до п’яти років

Вперше за всю історію демографічних спостережень кількість людей віком 65 років і старше у світі перевищила чисельність дітей віком до п’яти років. Основними причинами такого демографічного зсуву є стрімке падіння народжуваности та збільшення тривалости життя.

Про це повідомляє Axios із посиланням на звіт Бюро перепису населення США.

За даними аналізу Axios, у 2023 році понад 71% населення світу проживало в країнах, де сумарний коефіцієнт народжуваности становив 2,1 дитини на одну жінку або менше. Цей показник вважається межею, необхідною для простого відтворення населення. Для порівняння, у 2013 році частка населення таких країн становила 45%.

Перелом у співвідношенні між наймолодшою та найстаршою віковими групами відбувся значно раніше, ніж демографи прогнозували ще десять років тому.

Водночас тенденція до старіння населення, за прогнозами, посилюватиметься протягом наступних десятиліть. Очікується, що кількість людей віком 65 років і старше зросте з 852 млн у 2025 році до 2 млрд у 2060 році. Таким чином, на цю вікову групу припадатиме близько 55% усього чистого приросту населення планети за цей період.

Падіння народжуваності вже не обмежується найбагатшими країнами Заходу. Нижче рівня простого відтворення населення вона опустилася, зокрема, у Китаї та Індії, які є найбільш населеними країнами світу, а також у Бангладеш, Мексиці та В’єтнамі.

Європа нині залишається найстарішим регіоном світу, однак найбільший абсолютний приріст кількості літніх людей очікується в Азії. Там їхня чисельність, за прогнозами, збільшиться з 487 млн до 1,24 млрд.

У США частка населення віком 65 років і старше, за прогнозами, зросте з 18,9% у 2025 році до 23,4% у 2060 році.

Старіння населення створює додаткове навантаження на пенсійні системи, медичну сферу та системи довгострокового догляду. Водночас демографи наголошують, що збільшення тривалости життя є одним із найбільших досягнень минулого століття, зокрема завдяки зниженню смертности в ранньому та середньому віці.

Подальше скорочення народжуваности та збільшення тривалости життя поступово змінюватимуть співвідношення між працездатним населенням і людьми старшого віку, що матиме значні соціальні та економічні наслідки для країн світу.