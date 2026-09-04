Працівник ТЦК збив дворічну дитину та втік з місця ДТП

В одному із сіл Балтської громади Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За попередніми даними правоохоронців, працівник ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення, здійснив наїзд автомобілем на дворічного хлопчика. Як зазначається, дитина відійшла від батька та опинилася на шляху автомобіля. Після ДТП водій залишив місце події.

Дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження, а також за статтею 135 КК України — залишення людини в небезпеці. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Процесуальні рішення мають бути прийняті за результатами розслідування.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що сприяють проведенню необхідних слідчих дій і зацікавлені у повному, об’єктивному та неупередженому встановленні обставин ДТП. У відомстві також закликали представників медіа та громадськість не поширювати неперевірену інформацію й не робити передчасних висновків до завершення розслідування.

Як повідомляло раніше ForUa, в Одесі працівник ТЦК побив дитину.