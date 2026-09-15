СБУ запобігла серії терактів та замовному вбивству активіста в Україні

За результатом багатоетапної операції повідомлено про підозру ексзаступнику Голови Держслужби з надзвичайних ситуацій та його спільникам, що готували замах на життя громадського активіста, повідомляє СБУ.

Задокументовано злочини очільника Чернігівської обласної організації відомої політсили, який, переховуючись за межами України, організовував та фінансував теракти і підпали на заході та півночі України.



Учасники злочинної групи мали організувати підрив будівельного крана біля житлового комплексу у Чернігові.



За задумом організаторів, після вибуху вантажопідіймач мав впасти на розташований поруч багатоквартирний будинок та цивільні авто і тим самим спричинити численні жертви серед місцевих жителів.



Для реалізації злочину фігуранти підшукували виконавців, використовуючи особисті зв’язки у кримінальному середовищі.



Насамперед цим займався ще один лідер угруповання, який діяв під виглядом керівника регіонального осередку відомої громадської організації.



Але зловмисники навіть не здогадувались, що вже на цьому етапі кожен їхній крок документувався співробітниками Служби безпеки України.



За результатами дій на випередження було проведено оперативну комбінацію, за допомогою якої вдалося «інтегрувати» підконтрольних осіб до складу злочинної групи та імітувати вибух.



У такий спосіб співробітники СБУ запобігли ще одному теракту – підриву ТЦК на Прикарпатті, коли «виконавці» згідно з отриманими від організаторів інструкціями виготовили саморобну бомбу на основі пластиду та електродетонаторів, щоб потім закинути її у вікно адмінбудівлі.



За сприяння керівництва ТЦК та СП Івано-Франківської області співробітникам СБУ вдалося імітувати вибух на території адмінбудівлі.



Після цього експосадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків голови та ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду, які у 2024 році засудили його до 7 років тюрми за викрадення авто.



Також колишній топчиновник замовив замах на місцевого активіста. Ним виявився блогер з Чернігівщини, якому фігурант доручив прострелити кінцівки з вогнепальної зброї та облити сірчаною кислотою.



Заочно повідомлено про підозру «спонсору» угруповання – очільнику Чернігівського осередку політсили та його спільнику, які перебувають за кордоном. Обох фігурантів планується оголосити у міжнародний розшук.

Фото: СБУ.