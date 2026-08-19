В Одесі працівник ТЦК побив дитину

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП призначило службову перевірку після поширення в соцмережах відеозапису за участю особи у військовій формі та підлітка.

Наразі з'ясовуються всі обставини події, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зафіксовані на відео.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими.

У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення винних осіб притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством.

До 5 років в'язниці загрожує працівнику ТЦК за те, що він побив 13-річного хлопця.

Фото: скріншот.