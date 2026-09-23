ДТП у Тернополі: Після аварії з п'яним водієм 4-річному хлопчику ампутували ногу

У Тернополі 4-річному хлопчику, який постраждав у ДТП, яку спричинив п'яний водій Porsche, намагаючись втекти від патрульних, через надзвичайно важку травму ноги провели ампутацію. Про це написала у Фейсбуці тітка постраждалого Соломія Ватрас.

"21 вересня близько 4:00 ранку в Тернополі сталася страшна ДТП, яка назавжди змінила життя нашої родини. Моя сестра та маленький племінник поверталися додому з-за кордону. До дому їм залишалася буквально одна хвилина. У цій аварії постраждали моя сестра та мій маленький племінник. Після зіткнення дитина отримала надзвичайно важку травму ніжки, внаслідок якої їй довелося провести ампутацію", - написала Соломія Ватрас.

За її словами, сестра також отримала численні травми: у неї зламана рука, зашита нога, через отримані травми вона наразі не може ходити та потребує лікування і відновлення.

Сьогодні суд обрав запобіжний захід водієві Porsche - тримання під вартою без права внесення застави.

"У середу, 23 вересня, за клопотанням слідчих Тернопільського районного управління поліції суд обрав 21-річному фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні обласного управління поліції

За даними слідства, водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Медичне освідування показало 2,4 проміле алкоголю в крові. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

"Це кримінальне провадження перебуває під моїм особистим контролем. Жодних чуток, маніпуляцій чи спроб уникнути відповідальності бути не повинно. Усі обставини події мають бути встановлені, а винні - притягнуті до кримінальної відповідальності", - написав у Фейсбуці керівник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Як повідомляв ForUA, за інформацією поліції, ДТП сталася у Тернополі 21 вересня. 21-річний водій Porsche Cayenne не виконав вимогу патрульних про зупинку та, намагаючись втекти, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Унаслідок цього сталося зіткнення з Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок ДТП травми отримали восьмеро людей, серед них - 4-річний хлопчик.