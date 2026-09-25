Іран готовий укласти угоду про закінчення війни

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран готовий укласти угоду про закінчення війни до проміжних виборів у США в листопаді.

"Ми не хочемо, щоб це дійшло до проміжних виборів. Ми хочемо, щоб американці повернулися до Меморандуму про взаєморозуміння до проміжних виборів", - сказав він.

Коментарі Пезешкіана пролунали через два дні після виступу президента США Дональда Трампа в ООН, де останній заявив, що іранський режим, на його думку, не укладе угоди до осінніх виборів, оскільки чекатиме на результати очільника Білого дому, повідомляє NBC News.

Трамп розмірковує, чи домовитися з Іраном і дати країні можливість відновитися, чи швидко знищити Ісламську Республіку, щоб вона більше не могла загрожувати іншим державам.

Трамп наголосив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, та закликав інші країни до повної економічної ізоляції Тегерана, доки той не припинить атаки на торговельне судноплавство, не відмовиться від ядерних амбіцій і підтримки терористичних угруповань.

Однак президент Ірану під час свого виступу в ООН заявив, що його уряд відкритий для інспекцій своїх ядерних об'єктів, призначених для цивільних цілей.

Фото: nazarnews.org.