Вашингтон не підтвердив обіцянку Трампа щодо Patriot

Сполучені Штати поки не ухвалили остаточного рішення щодо ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot в Україні. Переговори з цього питання тривають, попри заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Києву такий дозвіл.

Питання ліцензії залишається відкритим. Він наголосив, що дипломатичні переговори наразі тривають, тому остаточні домовленості щодо подальших кроків ще не визначені, заявив представник Державного департаменту США Ян Бейтсон.

Бейтсон також закликав не сприймати відсутність конкретики щодо переговорів як негативний сигнал. За його словами, президент Трамп є «людиною дії» та очікує конкретних кроків від сторін війни.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп позитивно ставиться до надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. Зеленський також заявляв, що за сприятливого розвитку ситуації проєкт може стартувати протягом року або півтора.

Водночас питання виробництва залишається складним і потребує часу. Держсекретар США Марко Рубіо раніше зазначав, що навіть після отримання ліцензії нарощування виробництва таких ракет може зайняти кілька років.

Таким чином, наразі Україна не отримала остаточного дозволу США на виробництво ракет для Patriot на своїй території — переговори щодо цього питання продовжуються.

Як повідомляло раніше ForUa, Сполучені Штати попередньо погодили можливу передачу Україні ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, які планує постачати Німеччина.