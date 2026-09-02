Каллас: Кілька країн взяли на себе зобов'язання надати Україні засоби ППО

Під час неформальної зустрічі в Ірландії міністрів закордонних справ ЄС разом із запрошеними партнерами поза межами блоку кілька країн взяли на себе зобов'язання надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після зустрічі, передає Ukrinform. Каллас наголосила, що Москва не змінила своїх воєнних цілей і «російські удари по Києву останніми днями чітко показали, що Москва не хоче миру».

За словами високої представниці, ЄС зосереджується на тому, щоб надати Україні необхідне для самозахисту.

«Завдяки кредиту на підтримку України ми розподілили перші 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було схвалено, зокрема на протиповітряну оборону, але цього недостатньо. Також потрібна двостороння підтримка, і ми були раді почути сьогоднішні оголошення держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили, для протидії російським ракетам», – сказала висока представниця ЄС.

На прохання прокоментувати кількість обіцяних Україні ракет-перехоплювачів Каллас відповіла, що відповідні оголошення з деталями будуть зроблені державами, які пообіцяли їх надати.

Раніше ForUA повідомляв, що висока представниця ЄС Кая Каллас закликала країни-члени ЄС надати Україні ракети-перехоплювачі з власних запасів, щоб допомогти країні захиститися від постійних російських ударів.