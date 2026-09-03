Комендантська година в столиці може стати коротшою

В Україні планують переглянути підхід до комендантської години. Зокрема, у Києві хочуть скоротити час дії обмежень, а владі інших міст запропонують оцінити, наскільки нинішні правила відповідають реальній ситуації.

Необхідність змін пов'язана з тривалими повітряними тривогами та зміною тактики російських атак. Влада прагне зробити правила роботи міст більш гнучкими, водночас не знижуючи рівень безпеки населення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У столиці планують скоротити тривалість комендантської години. Водночас конкретний час її початку та завершення поки не називають. Наразі у Києві обмеження діють із 00:00 до 05:00.

Крім того, планується переглянути правила роботи міської інфраструктури під час повітряних тривог. Зокрема, це може стосуватися громадського транспорту, метрополітену та інших об'єктів.

Перегляд обмежень може відбутися і в інших населених пунктах України. Місцевій владі запропонують оцінити доцільність чинних часових рамок і, якщо це буде виправдано, скоригувати їх. При ухваленні таких рішень мають враховувати два ключові фактори — безпеку людей та можливість нормальної роботи бізнесу й міської інфраструктури.

Таким чином, в Україні можуть перейти до більш гнучкого підходу до комендантської години, коли її тривалість визначатиметься з урахуванням безпекової ситуації та особливостей конкретного міста.

Як повідомляло раніше ForUa, тривоги у Києві розділять на «жовті» та «червоні».