ЧС з легкої атлетики серед ветеранів: 107-річний атлет із Таїланду здобув два золота та побив світовий рекорд

У Південній Кореї 107-річний спортсмен із Таїланду Саванґ Чанпрам здобув дві золоті медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів і водночас оновив власний світовий рекорд, повідомляє Bild.

Змагання проходили в місті Тегу. У метанні диска у віковій категорії 95+ Чанпрам показав результат 7,59 метра. Це на дев’ять сантиметрів більше за його попередній рекорд – 7,50 метра, який він встановив роком раніше.

Через два дні спортсмен також переміг у метанні списа. Його найкраща спроба становила 10,04 метра.

За виступ у Тегу Чанпрам отримав і окрему відзнаку. Мер міста нагородив його як найстаршого легкоатлета у світі.

Саванґ Чанпрам народився у 1919 році. Упродовж багатьох років він працював директором школи, а серйозно займатися спортом почав уже в похилому віці.

За його словами, на це рішення вплинуло те, що з віком багато його друзів почали втрачати здоров’я, а деякі зрештою стали прикутими до ліжка. Чанпрам не хотів опинитися в такій самій ситуації, тому вирішив більше рухатися й регулярно тренуватися.

Його звичний режим не передбачає нічого надзвичайного. Спортсмен не курить, не вживає алкоголю, їсть багато риби та овочів і намагається уникати смаженої їжі.

Крім того, кілька разів на тиждень він ходить пішки або бігає. Окремо тренується в метанні диска, списа та штовханні ядра.

На змаганнях Чанпрама супроводжує його 74-річна донька Сіріпан. Вона також є його тренеркою. Разом вони їздять на ветеранські чемпіонати в різних країнах.

У Тегу Чанпрам був єдиним учасником у своїй віковій категорії, тому золоті медалі він отримав без прямої конкуренції. Водночас світовий рекорд у метанні диска він встановив завдяки власному результату – 7,59 метра.

Саме цей результат став головним спортивним досягненням його виступу на чемпіонаті. У 107 років Чанпрам продовжує тренуватися, брати участь у міжнародних змаганнях і встановлювати рекорди у своїй віковій категорії.