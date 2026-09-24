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Суспiльство

В Україні 24 вересня прогнозують від 0° вночі до 19° вдень, дощі

В Україні 24 вересня прогнозують від 0° вночі до 19° вдень, дощі

У четвер, 24 вересня, в Україні очікується хмарна погода з дощами. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«В Україні, крім заходу, помірні, в Київській, Чернігівській, вночі і центральних (крім Вінницької) областях значні дощі, місцями грози», - йдеться у повідомленні.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11°, вдень 11-16°, у південній частині до 19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області 24 вересня хмарно, значні дощі. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 13-15°. На Київщині вночі 6-11°, вдень 11-16°.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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