Зеленський хоче після війни спокійно ходити вулицями України

Президент Володимир Зеленський заявив, що намагається виконувати свою роботу так, щоб після завершення війни та президентського терміну залишитися жити в Україні й вільно ходити її вулицями.

Про це він сказав в інтерв’ю головній редакторці The Wall Street Journal Еммі Такер, відповідаючи на запитання про те, як справляється зі стресом після років повномасштабної війни. Зеленський визнав, що не впевнений, чи йому це вдається.

За словами президента, для нього важливо не лише те, як його оцінюють люди, а й те, яким буде його життя після завершення роботи на посаді президента.

«Справа навіть не в тому, щоб люди тебе поважали. Справа в тому, щоб після війни і після цієї президентської роботи ти міг продовжувати жити у своїй країні, ходити вулицями, і щоб ніхто не хотів тебе вбити й не ненавидів тебе», – сказав Зеленський.

Він додав, що йдеться про те, як людина виконує свою роботу та як поводиться протягом життя.

«Просто тому, що ти був шматком [цензура – WSJ], а не лідером і не чоловіком. Я маю на увазі, це те, що ти робиш. Те, як ти живеш і як намагаєшся жити», – сказав президент.

Інтерв’ю відбулося на тлі дискусій про майбутнє України після завершення війни та можливі політичні процеси в країні. Зеленський неодноразово заявляв, що проведення виборів в Україні залежатиме від припинення воєнного стану та забезпечення необхідних умов безпеки.

У своїй відповіді Такер Зеленський пов’язав ставлення людей до президента з його діями на посаді та поведінкою під час війни.