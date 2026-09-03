У Брюсселі на засіданні Ради Україна-НАТО обговорювали посилення ППО – Гетьманчук

Учора, 2 вересня, у Брюсселі за ініціативи української сторони відбулося екстрене засідання Ради Україна-НАТО за головування генсека Альянсу Марка Рютте. Про це в мережі Facebook повідомила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

“Політичний сезон в Штаб-квартирі НАТО стартував з ініційованого нами екстреного засідання Ради Україна-НАТО на тему посилення ППО України”, - написала Гетьманчук, додавши, що Україну представляли заступник міністра оборони Сергій Боєв та бригадний генерал Сергій Собко, новопризначений заступник начальника Генштабу і виконувач обов’язків заступника Головнокомандувача Збройних сил України.

Гетьманчук пояснила, що позачерговість засідання була зумовлена необхідністю ознайомлення НАТО з новою тактикою Росії при здійсненні повітряного терору проти України, а також доведенні очікувань України щодо бажаного характеру внесків або пакетів озброєнь, які можуть бути оголошені під час наступного засідання Контактної групи з оборони України (UDCG-Рамштайн).

Посилаючись на секретний режим засідання, глава місії не розкрила подробиць засідання, але нагадала про потребу відповідної реакції на зміну Росією тактики ударів про українських містах.

“Ці внески мають чітко відображати наші пріоритети й адекватно реагувати на всі апгрейди російського повітряного терору, зокрема, загрозу реактивних “Шахедів”, - заявила Гетьманчук.

Глава місії підкреслила, що просила партнерів зробити подальші внески в ініціативу PURL, “за якою ми продовжуємо отримувати не лише мінімальний, але й передбачуваний рівень пакет-перехоплювачів”, в також прийняти рішення щодо передачі додаткових антибалістичних засобів зі своїх складів.

“Ці можливості й надалі у партнерів є”, - зауважила Гетьманчук.

Вона наголосила, що захист українського неба - в інтересах не лише України, але й сусідніх країн, які входять до НАТО. Вона окремо наголосила на важливості посилювати та масштабувати далекобійні спроможності України.

“Сигнал від Президента, що "небо над Росією зараз для дронів, не для цивільної авіації" теж передала”, - написала Гетьманчук.