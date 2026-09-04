В Україні 4 вересня переважно без опадів, удень до +27°

У п'ятницю, 4 вересня, на переважній частині території України опадів не передбачається, лише на північному заході та Київщині вдень пройде невеликий дощ. Про це повідомив Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"4 вересня погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле дещо підвищеного тиску, лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. На висотах над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса, лише на півдні та південному сході країни - відчутно тепліша", - зазначають синоптики.

За їхнім прогнозом, 4 вересня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів, лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями пройде невеликий дощ. Уночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 8-14°, на півдні та південному сході 14-19°; вдень 22-27°, на південному сході країни до 30°, у західних областях 18-23°.

У столиці та Київській області 4 вересня прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не передбачається, вдень місцями пройде невеликий дощ. По області вночі та вранці подекуди залягатиме туман.

Температура у Києві становитиме вночі 12-14°, вдень близько 25°; по області вночі буде 9-14°, вдень 22-27°.