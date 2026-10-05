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США вивели з британської авіабази свої бомбардувальники

США вивели з британської авіабази свої бомбардувальники

США вивели бомбардувальники дальнього радіусу дії на свої американські бази після появи нової загрози, повідомляє CNN.

Це сталося через кілька днів після того, як британський уряд затримав кількох осіб у зв'язку з імовірною змовою з боку Ірану, спрямованою проти британської авіабази, на якій базувалися ці літаки.

Джерело назвало останню загрозу реальним інцидентом.

База Королівських повітряних сил у Фейрфорді використовувалася для розміщення американських бомбардувальників B-1, задіяних у війні проти Ірану, і є передовою оперативною базою Командування глобального удару США, на яке покладене завдання управління далекобійними ударами.

Фото: af.mil.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАлітакиВеликобританіяавіабаза
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