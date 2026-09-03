Сили оборони уразили російський десантний катер та комплекс РЕБ у Севастополі

Сили оборони України 3 вересня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та в Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в окупованому Севастополі українські військові уразили десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюється.

БК-16 — швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, зокрема на необладнане узбережжя. Також його можуть використовувати для патрульних і протидиверсійних завдань. Повна водотоннажність катера становить близько 20,5 тонни, довжина — близько 16 метрів. Екіпаж складається з двох осіб, катер може перевозити до 19 десантників. Озброєння може включати кулемети та гранатомети.

Також українські військові завдали удару по станції радіоелектронної боротьби «Красуха-4» у районі Севастополя. Це мобільний комплекс РЕБ дальньої дії, призначений для придушення бортових радіолокаційних станцій літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотників. Комплекс також може впливати на засоби зв’язку та інші радіоелектронні системи.

Крім того, Генштаб повідомив про ураження пункту управління безпілотниками в районі Мар’їного на окупованому півострові.

На окупованій частині Донецької області Сили оборони вдарили по складу безпілотників у Желанному та складу боєприпасів у районі Іловайська.

Також українські військові уразили об’єкти російських військ на полігоні «Восточный» в окупованій Новопетрівці Запорізької області.

Водночас російське Міністерство оборони заявило про нібито збиття 416 українських безпілотників у ніч на 3 вересня над територією низки російських областей, окупованим Кримом та акваторією Чорного моря. Про влучання російська сторона не повідомляла.

Незалежно підтвердити заяви сторін щодо наслідків ударів наразі неможливо.