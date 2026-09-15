Підрозділи Сил оборони уразили російський НПЗ

В ніч на 15 вересня підрозділи Сил оборони України уразили АТ "Сизранський НПЗ" у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аэро" у Таганрозі Ростовської області РФ.

На території Сизранського НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк, повідомляє Генштаб ЗСУ.

АТ "Сизранський НПЗ" входить до структури ПАТ "НК "Роснефть". Потужність переробки підприємства становить близько 8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

На території підприємства "Атлант Аэро" зафіксовано вибухи та пожежу.

"Атлант Аэро" спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів та комплектувальних до них. Зокрема, підприємство здійснює виробництво ударно-розвідувальних БпЛА "Молния" та комплектувальних для БпЛА "Орион". Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ у безпілотних системах.

Фото: Генштаб ЗСУ.