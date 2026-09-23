Зеленський заявив про зв’язок окупації Криму зі зростанням світових цін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупація Криму зрештою вплинула на зростання цін на пальне та продукти харчування у світі. Про це він сказав 23 вересня під час шостого саміту Кримської платформи.

За словами Зеленського, нинішня криза вартості життя, зокрема зростання цін на енергоносії та продовольство, значною мірою пов’язана з подіями, які почалися з окупації Криму Росією у 2014 році.

«Сьогодні, коли світ страждає через кризу вартості життя, цілком жахливий ріст цін на енергоносії та їжу. Все це неминуче повертає нас до Криму – там це все почалося багато років тому, до речі, у 2014 році. Наш Крим – у центрі путінської війни й подальшої кризи, спричиненої боями в Чорному морі», – сказав президент.

Зеленський заявив, що якби Росія не окупувала Крим і не перетворила його на «величезну військову базу», експорт зерна, добрив, дизельного пального та нафти Чорним морем нині відбувався б безперешкодно.

Окремо він згадав війну США з Іраном, а також інші кризи на Близькому Сході та в районі Перської затоки. За словами президента, вони лише посилюють проблеми, які почалися значно раніше.

«Вони лише додають до того, що почалося дуже давно, з переконання Путіна, що він почне війну і йому за це нічого не буде. Сьогодні люди в багатьох країнах платять більше з власної кишені, просто щоб прожити, тоді як деякі змушені битися за власні життя, просто тому що один чоловік вирішив, що може перемальовувати кордони, як йому заманеться», – заявив Зеленський.

Президент нагадав, що у 2022 році Україна вже намагалася розв’язати проблему експорту зерна через Чорноморський коридор. Нині, за його словами, триває робота над тим, щоб цим маршрутом можна було перевозити товари, які необхідні світовому ринку.

Зеленський подякував Європі, США, Туреччині та Єгипту за зусилля, спрямовані на відновлення продовольчої безпеки та безпеки судноплавства в Чорному морі.

За його словами, Єгипет, Індія та Туреччина вже запропонували Україні відповідні варіанти, які «є на папері». Київ готовий до домовленостей, які забезпечать безперешкодне та безпечне судноплавство й продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія буде готова до реальних кроків щодо деескалації.

«Базова повага до світу починається з простих речей – харчова безпека, енергетична безпека, право людей жити без страху. Росія має пройти через ці зміни. Неповага почалася з Криму 2014 року, коли Росія увійшла до Криму. Тож не може бути повернення до норми без Криму, без відновлення безпеки, захисту людей та життів, звільнення в’язнів та повернення до засадничих норм міжнародного права», – додав президент.

Питання безпеки судноплавства та продовольчого експорту залишається актуальним на тлі російських атак у Чорному морі. 23 вересня Адміністрація морських портів України повідомила про чергову атаку РФ на цивільне судно, внаслідок якої загинув капітан.

Раніше, 14 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що зростання світових цін на дизельне пальне переважно спричинене війною Росії проти України, а не ситуацією навколо Ірану. Того ж дня Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі за умови, що партнери зможуть гарантувати дотримання домовленості Росією.

15 вересня речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав можливе енергетичне перемир’я між Росією та Україною «дуже хорошою ідеєю». Водночас раніше він заявляв, що енергетика є «Ахіллесовою п’ятою» України.

Офіційні документи Кримської платформи також пов’язують російську мілітаризацію окупованого півострова з погіршенням безпеки в Чорноморському регіоні, обмеженнями судноплавства та негативними наслідками для глобальної продовольчої безпеки.